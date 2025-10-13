Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im frühen Geschäft freundlich. Der Markt sei dabei, sich nach den Verlusten vom Freitag zu stabilisieren, heisst es von Händlern. Zum Vorwochenschluss hatten neue Zolldrohungen der USA gegenüber China noch für Verluste auf breiter Front gesorgt. Donald Trump hatte China mit neuen Zöllen von 100 Prozent ab dem 1. November gedroht und ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea wegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab