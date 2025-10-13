Fast 355 Prozent Plus in drei Monaten - solche Zahlen lassen Anlegerherzen höherschlagen. Die Diginex-Aktie (ISIN: KYG286871044) kennt derzeit kein Halten und klettert von Rekord zu Rekord. Dahinter stecken kluge Übernahmen und eine clevere Positionierung im Zukunftsmarkt ESG-Reporting. Matter-Übernahme bringt ESG-Power: Der jüngste Coup von Diginex war die Übernahme von Matter DK ApS, einem führenden Anbieter für ESG-Datenanalysen. Rund 13 Millionen Dollar in Form von Aktien wechselten den Besitzer. Damit erweitert das Unternehmen seine Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeits-Reporting deutlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
