Die energieintensive Industrie in Deutschland nutzt noch immer viele Kohle. Koehler Renewable Energy und Iqony wollen Projekte verwirklichen, um die Kohleverbrennung durch Holz- oder Biogastechnologien zu ersetzen. Die Projektentwickler Koehler Renewable Energy und Iqony Solutions, Tochter des Energiekonzerns Steag Iqony Group, haben einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die beiden Unternehmen wollen eine langfristige Partnerschaft aufbauen, die auf die gemeinsame Entwicklung, Planung, Umsetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver