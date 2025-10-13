Berlin - Das Interesse an sogenannten Smart Metern, also intelligenten Verbrauchszählern, ist in Deutschland zuletzt erneut gestiegen. Das ergab eine am Montag veröffentlichte Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom.



75 Prozent können sich demnach vorstellen, einen Smart Meter in ihrem Haushalt zu nutzen. Lediglich 23 Prozent haben Vorbehalte und wollen keinen Smart Meter nutzen. Zu Beginn der Markteinführung der Smart Meter im Januar 2020 hatten sich erst 36 Prozent der Menschen in Deutschland offen gegenüber dieser Technologie gezeigt, im Jahr 2022 waren es 57 Prozent.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 979 Personen ab 18 Jahren. Die Befragung fand im Zeitraum von der 33. bis zur 38. Kalenderwoche 2025 statt.





© 2025 dts Nachrichtenagentur