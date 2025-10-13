EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung

tick Trading Software AG erweitert Geschäftsfeld: Consulting für Unternehmen im Finanzsektor



13.10.2025 / 10:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





tick Trading Software AG erweitert Geschäftsfeld: Consulting für Unternehmen im Finanzsektor Düsseldorf, 13.10.2025 - Die tick Trading Software AG erweitert ihr Leistungsportfolio um ein Consultingangebot. Mit Beratungsleistungen für Unternehmen im Finanzsektor stellt sich die tick-TS AG strategisch breiter auf und schafft zusätzlichen Mehrwert für ihre Kunden. "Wir sind in der Softwareentwicklung für den Wertpapierhandel und die Wertpapierabwicklung sowie mit den verknüpften Services über viele Jahre hinweg sehr erfolgreich und haben uns einen starken Ruf im Markt erarbeitet. Auf diesem Fundament bauen wir nun auf - mit einem zusätzlichen Geschäftszweig", sagt der neue Vorstand Martin Lüttich, der nach seiner Karriere bei HSBC Deutschland zum 01.10.2025 zur tick-TS AG wechselte. "Die Rahmenbedingungen in der Finanzindustrie verändern sich laufend und stellen Unternehmen immer wieder vor neue Herausforderungen. Bei deren Analyse und Bewältigung kann unser Team mit jahrelanger Branchenerfahrung einen echten Mehrwert liefern." Die neue Beratungseinheit wird Unternehmen dabei unterstützen, technologische und prozessuale Herausforderungen erfolgreich anzugehen. Im Fokus stehen praxisnahe Business Analyse und Projektbegleitung entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Wertpapierbereich und den damit einhergehenden regulatorischen Anforderungen. Die Beratungsleistungen der tick Trading Software AG umfassen nicht nur die Unterstützung und Optimierung im Umgang mit den eigenen entwickelten Produkten, sondern gehen weit darüber hinaus. Abgedeckt wird ein breites Spektrum an Themen, darunter eine maßgeschneiderte Projektbegleitung für die Integration von Drittanbieter-Software und die Optimierung sowie die Anpassung von Geschäftsprozessen unter anderem zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Zum Start werden zwei neue Kollegen mit langjähriger Erfahrung in der Business Analyse und der Steuerung komplexer Projekte ins Team geholt. Die beiden promovierten Physiker, die Ihre bisherige Karriere in einer europäischen Großbank verfolgten, bringen fundierte Beratungskompetenz sowie tiefes fachliches Verständnis in den Bereichen Wertpapiergeschäft, Regulatorik und IT mit. Mit der Erweiterung verfolgt die tick Trading Software AG das Ziel, die eigene Marktposition langfristig zu stärken und aktiv mit maßgeschneiderte Softwarelösungen und Beratung im Finanzsektor zu gestalten. Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase MX Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Plattformen für Wertpapierhandel und -abwicklung zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.



Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar. Kontakt

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

www.tick-TS.de

Mail: ir@tick-ts.de



13.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

