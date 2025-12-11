Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kooperation

Wyden und tick Trading Software AG bieten einheitliche Handelsplattform für klassische Wertpapiere und Kryptoassets an Strategische Partnerschaft zwischen Wyden und tick Trading Software AG ermöglicht einheitliche Order- und Ausführungsmanagement-Lösung für Banken und Broker

White-Label-Lösung verbindet nahtlos traditionelle und digitale Asset-Märkte

Die integrierte Lösung optimiert Abläufe und schafft Effizienz bei höchstmöglicher Transparenz Zürich, Schweiz - 11. Dezember 2025: Wyden, die führende institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, und tick Trading Software AG (tick-TS), ein führender Anbieter für Multi-Asset-Handelslösungen, verkünden eine strategische Partnerschaft, zum Aufbau einer einheitlichen Order- und Execution Management-Plattform. Diese verbindet nahtlos traditionelle und digitale Asset-Märkte für Banken und Broker. Nahtlose und integrierte Handelslösung für digitale Assets für Banken und Broker Durch diese Partnerschaft können Banken und Broker nun ihren gesamten Multi-Asset-Handelszyklus über eine einzige, konsolidierte Infrastruktur abwickeln. Die integrierte Lösung optimiert die Abläufe, verbessert die Effizienz, erhöht die Transparenz und bietet Instituten eine bessere Kontrolle über ihre Handelsaktivitäten sowohl auf traditionellen als auch auf digitalen Märkten. Banken und Broker profitieren von einer nahtlosen Verbindung zu sowohl traditionellen Börsen als auch Märkten für digitale Assets, einem einheitlichen Risikomanagement und einer optimierten Post-Trade-Abwicklung - alles innerhalb einer einzigen, integrierten Plattform. Kooperation wird durch zunehmende Regulierung von digitalen Assets gestützt Angesichts der fortschreitenden Entwicklung regulatorischer Rahmenbedingungen und der zunehmenden institutionellen Akzeptanz digitaler Vermögenswerte wird der Bedarf für eine robuste, Compliance-konforme Infrastruktur, die im Handling keinen Unterschied zwischen traditionellen und neuen Anlageklassen macht, immer wichtiger. "Durch die Integration unserer Technologie für den Handel mit digitalen Vermögenswerten in die etablierte Multi-Asset-Plattform von tick-TS bieten wir Banken und Brokern ein wirklich einheitliches Handelsangebot. Genau das braucht der Markt, da traditionelle Finanzinstitute ihr Dienstleistungsangebot auf digitale Vermögenswerte ausweiten und gleichzeitig die erforderliche operative Effizienz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten möchten", so Andy Flury, Gründer und CEO von Wyden. Martin Lüttich, CEO von tick-TS, fügt hinzu: "Die Zusammenführung traditioneller und digitaler Vermögenswerte auf einer einzigen Handelsplattform ist der nächste logische Schritt im professionellen Handel. Durch die Partnerschaft mit Wyden ermöglichen wir unseren Kunden, ihr bestehendes Handelsangebot um vollständig regulierte digitale Vermögenswerte zu erweitern, ohne eine zweite Infrastruktur aufbauen zu müssen. Banken und Broker können Kryptodienste schneller einführen, ihre Abläufe vereinfachen und ihren Endkunden ein nahtloses Erlebnis über alle Anlageklassen hinweg bieten - und das alles in einer einzigen Umgebung." Die Zusammenarbeit verbindet das umfassende Know-how von tick-TS bei traditionellen Anlageklassen und institutionellen Handelsabläufen mit der Spitzentechnologie von Wyden für die Ausführung des Handels mit digitalen Vermögenswerten und das End-to-End-Handelsmanagement. Gemeinsam werden die Unternehmen gemeinsame Kunden - vor allem Banken und Broker - bedienen, die in digitale Vermögenswerte expandieren und eine integrierte Handelsumgebung für beide Anlageklassen suchen. Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.wyden.io/ Über tick Trading Software AG Mit der TradeBase MX Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Plattformen für Wertpapierhandel und -abwicklung zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften. 