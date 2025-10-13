Die Nvidia-Aktie erlebt dieser Tage eine kleine Achterbahnfahrt. Am Freitag ging es mit dem Kurs des Chipkonzerns um fast -5% bergab, doch am Montagmorgen holt der Tech-Titel mit einem Kursplus von knapp +4% wieder fast den gesamten Verlust des letzten Handelstages auf. Was steckt hinter der Achterbahnfahrt und ist die Nvidia-Aktie immer noch kaufenswert? Eskalation zwischen Washington und Peking Auslöser des Kurseinbruchs zum Wochenende war niemand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de