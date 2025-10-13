Berlin - Nach der Freilassung der letzten Hamas-Geiseln im Gazastreifen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den deutschen Staatsbürgern unter den Freigelassenen persönlich geschrieben.



Er habe die Hoffnung ausgedrückt, dass sie die Folgen der Gewalt, die sie erleiden mussten, nach und nach werden hinter sich lassen können, teilte das Präsidialamt am Montag mit. Der Bundespräsident sei seit dem 7. Oktober 2023 in stetem Kontakt mit den Geisel-Familien gewesen und habe sie viele Male persönlich getroffen. Die Familien der heute freigelassenen deutschen Geiseln habe er zuletzt vor einigen Wochen am 10. Juli getroffen.



Steinmeier dankte allen Verhandlern aus den USA, Katar, Ägypten und der Türkei. Durch ihren unermüdlichen Einsatz für die Befreiung der Geiseln sei ein erster wichtiger Schritt in Richtung Frieden erst möglich geworden.



Von dem in Ägypten stattfindenden Gipfel wünsche sich der Bundespräsident ein klares Bekenntnis zur Umsetzung der weiteren Phasen des 20-Punkte-Plans, so das Präsidialamt. Deutschland sei bereit, tatkräftig mitzuhelfen, um den schwierigen Prozess für Frieden und Zusammenarbeit im Nahen Osten zu unterstützen.





