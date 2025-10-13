Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich anlässlich des bayerischen Stromnetzgipfels dafür ausgesprochen, den Netzanschluss von großen Stromspeichern zu beschleunigen. Der Hersteller Fenecon begrüßt die geplante Weichenstellung für netzdienliche Speicher in Bayern. Der Verteilnetzbetreiber Bayernwerk Netz GmbH hat erklärt, ab Oktober Anschlusszusagen für Großspeicher im Umfang von rund 800 Megawatt zu versenden. Der Fokus liege nun darauf, Bayern zum "Speicherland" zu machen, so das Unternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
