FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.10.2025 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 289 (265) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES M&G TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 342 (225) PENCE - BERENBERG RAISES NORCROS PRICE TARGET TO 410 (350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 852 (850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 234 (231) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 188 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1275 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'OVERW' - RBC RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 765 (740) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC REINITIATES AVIVA WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 800 PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
