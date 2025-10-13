Interessante Taco-Trades | Advantest, Deutsche Bank und Suess im Fokus
|30,380
|30,390
|13:11
|30,380
|30,385
|13:11
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Mi
|Goldman Sachs downgrades Advantest stock to Neutral amid 163% rally
|Di
|AEM Holdings hit with patent infringement lawsuit by Advantest
|06.10.
|Advantest to Showcase Latest Test Solutions at SEMICON West 2025 in Phoenix, Ariz.
|06.10.
|Advantest Pioneers a New Era of AI-Powered Semiconductor Testing
|Aktuelle Nachrichten
|12:42
|Deutsche Bank sees 12-16% upside for major European indices
|12:09
|Deutsche Bank-Aktie: Ist das ein klares Verkaufssignal?
|Innerhalb des DAX gibt es nicht viele Werte, die über eine höhere Volatilität verfügen als die Aktie der Deutschen Bank. Ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko ist bei Aktien mit hohem Kurspotenzial gerechtfertigt...
|11:54
|11:48
|Deutsche Bank says markets remain highly sensitive to U.S.-China trade developments
|11:30
|Deutsche Bank-Aktie ZÜNDET den Turbo: Startet jetzt die nächste Kurs-Explosion?! Anleger reiben sich die Augen!!!
|Aktuelle Nachrichten
|12:18
|SUSS MicroTec-Aktie springt zweistellig: Analysten wittern Trendwende
|12:00
|AKTIE IM FOKUS 2: Suss Microtec springen hoch - Oddo und MWB erwarten Erholung
| (neu: Kurse, Analyst von MWB Research) FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Empfehlung von Oddo BHF hat einer Kurserholung von Suss Microtec am Montag Schwung geliefert. In einem vom jüngsten Zollschock erholten...
|11:56
|Aktien Frankfurt: Dax erholt sich - Anleger setzen auf Entspannung im Zollstreit
| FRANKFURT (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat im Zollstreit mit China versöhnliche Töne angeschlagen. Und der Dax erholte sich am Montag prompt. Der deutsche Leitindex machte aber nur einen Teil...
|11:54
|11:32
|SUSS MICROTEC SE zündet jetzt den Raketenmodus!
|Kurs
|%
|ADVANTEST CORPORATION
|98,58
|+4,01 %
|DEUTSCHE BANK AG
|30,395
|+1,05 %
|SUSS MICROTEC SE
|37,940
|+14,42 %