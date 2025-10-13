DJ BP verkauft Anteile an Nordsee-Gasfeld für mindestens 232 Mio USD

Von Adam Whittaker

DOW JONES--BP trennt sich von Anteilen an einem Gasfeld in der Nordsee. Das britische Unternehmen Serica Energy zahlt nach eigenen Angaben mindestens 232 Millionen US-Dollar in bar für die Anteile am Culzean-Feld, welches von Totalenergies betrieben wird.

Für den Deal ist noch die Zustimmung von Totalenergies und Neo Next erforderlich, die eine Option zur Übernahme der BP-Anteile zu denselben Bedingungen haben, wie sie mit Serica vereinbart wurden. Es könnte sein, dass Serica über die vereinbarte Summe hinaus noch weitere Zahlungen leisten muss.

October 13, 2025 05:25 ET (09:25 GMT)

