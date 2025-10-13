Innerhalb des DAX gibt es nicht viele Werte, die über eine höhere Volatilität verfügen als die Aktie der Deutschen Bank. Ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko ist bei Aktien mit hohem Kurspotenzial gerechtfertigt - so sieht aktuell das Chance/Risiko-Profil des Finanzwerts aus. Während der Leitindex derzeit auf eine Vola von 17 Prozent p.a. kommt, liegt diese bei Deutschlands größter Bank bei über 35 Prozent p.a. Nach Jahren der Restrukturierung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE