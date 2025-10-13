Jerusalem / Gaza / Scharm el Scheich - Nach 738 Tagen in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen sind alle überlebenden Geiseln wieder frei. Die islamistische Terrorgruppe übergab die letzten verbliebenen 20 Geiseln am Vormittag dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Anschliessend wurden sie nach übereinstimmenden Medienberichten nach Israel gebracht. Darunter sind auch vier Deutsch-Israelis. Im Gegenzug hat Israel zugesagt, etwa 2.000 palästinensische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab