Laut den Berechnungen des Branchenverbandes Solar Cluster Baden-Württemberg braucht das Bundesland im Südwesten 4.000 Megawatt Photovoltaik-Ausbau pro Jahr. In den ersten drei Quartalen 2025 waren es bisher 1.550 MW. Signale aus Berlin sorgen für Verunsicherung. In den ersten neun Monaten 2025 haben Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen in Baden-Württemberg insgesamt 1.550 Megawatt Photovoltaik-Leistung installiert. Im Südwesten kamen rund 104.000 neue Solarstromanlagen auf Gebäudedächern und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
