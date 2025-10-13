Noch in diesem Monat will der Verteilnetzbetreiber die Anschlusszusagen verschicken. Dabei sollen netzdienlich ausgelegte Speicher im Fokus stehen. Fenecon sieht sich damit in seiner Unternehmensstrategie bestätigt. Das bayerische Unternehmen Fenecon sieht sich mit seiner Strategie, sich auf Großspeicher an Photovoltaik-Kraftwerken und bei Industriebetrieben zu fokussieren, durch den neuen Kurs der bayerischen Staatsregierung bestätigt. Auf dem "Bayerischen Stromnetzgipfel" im September hatte sich CSU-Ministerpräsident Markus Söder für eine Beschleunigung des Speicherzubaus und neue Regulatoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
