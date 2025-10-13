Am Freitag hat der Chemieriese BASF Vollzug gemeldet. So wurde der Bereich Coatings (Fahrzeugserienlacke, Autoreparaturlacke und Oberflächentechnik) an Fonds verkauft, die von der Investmentgesellschaft Carlyle verwaltet werden. Für den DAX-Konzern war das ein lukrativer Deal. So erhält er vor Steuern einen Betrag von 5,8 Milliarden Euro.Zudem bleiben die Ludwigshafener auch nach Abschluss der Transaktion mit 40 Prozent am Coatings-Geschäft beteiligt. Geben die zuständigen Behörden grünes Licht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär