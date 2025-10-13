Der Halbjahresbericht 2025 der CHAPTERS Group zeigt eine starke Umsatz- und Cashflow-Entwicklung trotz erheblicher bilanztechnischer Effekte. Die Erlöse stiegen um 42% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 70,9 Mio. bzw. pro forma auf EUR 84,5 Mio., bei einem bereinigten EBITDA von EUR 19,3 Mio. (+41% yoy). Der ausgewiesene Verlust von EUR 17,8 Mio. spiegelt M&A-bedingte PPA- und Goodwill-Abschreibungen (EUR 15,9 Mio.) sowie aktienbasierte Vergütungen (EUR 11,1 Mio.) wider. Der operative Cashflow verdoppelte sich nahezu auf EUR 15,7 Mio., zudem finanzierte die Gruppe eine stattliche Zahl an Akquisitionen, darunter Expatrio und Peak Mobility. Das Portfolio wuchs somit von 48 Unternehmen per Jahresende 2024 auf 55 im ersten Halbjahr und nunmehr 61 nach Bilanzstichtag. Mit steigender Verschuldung und gesicherter Anleihefinanzierung bleibt CHAPTERS Wachstumspfad hochgetaktet. KAUFEN, Kursziel EUR 48,00 nach kleineren Anpassungen bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/chapters-group-ag
© 2025 mwb research