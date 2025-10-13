Nach Pfizer hat auch der europäisch-schwedische Pharma-Konzern Astrazeneca einen Deal mit der US-Regierung eingefädelt. Demnach sollen Medikamente des Unternehmens nicht teurer sein als in anderen vergleichbaren Ländern. Im Gegenzug kommt die Trump-Administration mit Zollnachlässen entgegen. Eine Blaupause für Novo Nordisk?Denn auch für die Dänen gehört die USA zu den wichtigsten Absatzmärkten. Zwar hat das Unternehmen durch den Erwerb von Abfüllanlagen von Catalent (die wiederum von der Muttergesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär