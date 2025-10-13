2024 verzeichnete die Alpenrepublik einen Rekordzubu von knapp 2,51 Gigawatt, wie die neue Analyse zeigt. Die Systemkosten für private Photovoltaik-Anlagen, die etwa 90 Prozent der neu installierten Leistung ausmachen, liegen demnach im Schnitt bei 1551 Euro pro Kilowattpeak. Im vergangenen jahr verzeichnete Österreich einen Rekordzubau von 2509 Megawatt und übertraf - wie bereits 2023 - die 2-Gigawatt-Marke. Damit stieg de kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung des Landes auf 9,4 Gigawatt, wie aus dem am Montag veröffentlichten Länderbericht von IEA-PVPS hervorgeht. Rund 7,7 Terawattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
