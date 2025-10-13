Eine Kapitalerhöhung in Höhe von 72,5 Millionen A$ - einschließlich einer strategischen Investition durch Hancock Prospecting - würdigt den beschleunigten Entwicklungsweg der großen, hochgradigen Lagerstätte kritischer Mineralien im Araxá-Projekt.

- Stark unterstützte institutionelle Platzierung zu 0,10 A$ pro Aktie: Erhebliche institutionelle Nachfrage - angeführt von großen nordamerikanischen und europäischen Fonds - beschafft 50.000.000 A$ durch eine institutionelle Aktienplatzierung zu 0,10 A$ je Aktie.

- Strategische Investorenplatzierung: Eine weitere Platzierung, ebenfalls zu 0,10 A$ pro Aktie, an Hancock Prospecting Pty Ltd wird zusätzliche 22.500.000 A$ einbringen und die Position eines hochqualifizierten australischen Rohstoffunternehmens im Aktionärsregister von St George festigen.

- Fortschritt des Araxá-Projekts: Die Mittel werden verwendet, um die Schätzung der Mineralressourcen zu aktualisieren, Genehmigungen für das Projekt zu erhalten, metallurgische Testarbeiten einschließlich Entwicklung einer Pilotanlage durchzuführen, Machbarkeitsstudien zu finanzieren sowie eine aufgeschobene Barzahlung an Itafos Inc. zu leisten.

- Sechs der zehn wichtigsten kritischen Mineralien der USA in Araxá vorhanden: Zusätzlich zu Niob beherbergt Araxá Samarium, Lutetium, Terbium, Dysprosium und Gadolinium - alle gelistet in den Top 10 der kritischen Mineralien des US-Innenministeriums - und bestätigt damit Araxá als potenziell bedeutenden Lieferanten begehrter kritischer Metalle.

- Gefährdete Versorgungssicherheit bei Niobium: Das US-Innenministerium hat festgestellt, dass der Verlust ausländischer Niobium-Lieferungen unter allen kritischen Mineralien das zweitgrößte Defizit im US-BIP verursachen würde, was die strategische Bedeutung der weltklassemäßigen Niobium-Ressource in Araxá weiter unterstreicht.

- Globale politische Veränderungen schaffen Nachfrage nach kurzfristig entwickelbaren Projekten: Am 9. Oktober 2025 kündigte das chinesische Handelsministerium umfassende Exportkontrollen für Technologien und Materialien entlang der gesamten Lieferkette für Seltene Erden an - wodurch Ländern außerhalb Chinas der Zugang zu Magneten und Materialien aus Seltenen Erden weiter verwehrt wird.

- Araxá-Projekt - die größte und höchstgradige, karbonatitgebundene Seltene-Erden-Lagerstätte in Südamerika und die zweithöchstgradige im westlichen Raum: JORC-konforme Schätzung der Mineralressourcen von 40,6 Mio. Tonnen mit 4,13 % TREO (1); ein umfangreiches Bohrprogramm ist im Gange, um die Ressource zu erweitern und zu verbessern.

St George Mining Limited (ASX: SGQ) ("St George" oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es verbindliche Zusagen zur Beschaffung von 72.500.000 A$ durch eine Platzierung von Stammaktien ("das Angebot") erhalten hat.

Die eingeworbenen Mittel werden verwendet, um das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche, erstklassige Seltene-Erden-Niobium-Projekt Araxá in Brasilien bis zu einer endgültigen Investitionsentscheidung ("FID") über eine Minenentwicklung voranzutreiben.

Die Kapitalerhöhung wurde aufgrund des starken Interesses institutioneller und strategischer Partner an Araxá aufgestockt und umfasst:

- Eine Platzierung von 500.000.000 neuen Stammaktien zu einem Preis von 0,10 A$ pro Aktie an große nordamerikanische und europäische Fonds sowie an lokale Institutionen und bestehende Aktionäre ("Institutionelle Platzierung").

- Eine Platzierung von 225.000.000 neuen Stammaktien zu einem Preis von 0,10 A$ pro Aktie an Hancock Prospecting Pty Ltd ("Hancock"), vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von St George ("Strategische Platzierung").

Die Institutionelle Platzierung wird in einer einzigen Tranche abgeschlossen. Die neuen Aktien werden gemäß den ASX-Börsenzulassungsregeln 7.1 und 7.1A voraussichtlich am oder um den 20. Oktober 2025 ausgegeben und werden den bestehenden Aktien gleichgestellt sein. Insgesamt werden 207.526.683 Aktien gemäß LR7.1 und 292.473.317 Aktien gemäß LR7.1A ausgegeben. Das Unternehmen wird gemäß Abschnitt 708A(11) des Corporations Act 2001 (Cth) einen Prospekt herausgeben, um den Sekundärhandel der neuen Aktien zu ermöglichen.

Canaccord Genuity (Australia) Limited und Jett Capital Advisors fungierten als gemeinsame Lead Manager und Bookrunner des Angebots.

Die Strategische Platzierung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf einer Hauptversammlung - voraussichtlich auf der Jahreshauptversammlung von St George, die für den 26. November 2025 angesetzt ist.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

"Wir freuen uns über die starke Unterstützung von inländischen und ausländischen institutionellen Investoren, die das enorme Potenzial unseres hochgradigen Seltene-Erden- und Niobium-Projekts in Araxá erkennen.

"Wir sind außerdem sehr erfreut, dass sich Hancock Prospecting entschieden hat, seine bestehende Beteiligung an St George zu erhöhen und als bedeutender Aktionär aufzutreten. Hancock Prospecting ist ein Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in der Erkennung des Werts strategischer Rohstoffe und in der Unterstützung erfolgreicher Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien, darunter MP Materials und Lynas Corporation - sowie mit bedeutender Projekterfahrungs- und Umsetzungskompetenz, von der St George in Zukunft profitieren kann.

"Die erstklassige Lagerstätte in Araxá und ihre vorteilhafte Projektlogistik - mit hochgradiger Mineralisierung ab der Oberfläche und einer Lage in einer etablierten Tier-1-Bergbauregion mit direktem Zugang zu Transportinfrastruktur, erneuerbarer Energie und Arbeitskräften - ziehen erhebliche Investoreninteressen auf sich, zu einer Zeit, in der weltweit sowohl Regierungen als auch die Privatwirtschaft beispiellose Anstrengungen unternehmen, neue und sichere Lieferketten für Produkte aus kritischen Mineralien aufzubauen.

"Wir sind überzeugt, dass das Araxá-Projekt das Potenzial hat, in einem beschleunigten Zeitrahmen entwickelt zu werden, um zu einem der wenigen Produzenten der nächsten Generation von Seltenen Erden und Niobium weltweit zu werden - etwas, an dem Investoren teilhaben möchten.

"Die neuen Mittel werden das Programm von St George stärken, das Araxá-Projekt durch Machbarkeitsstudien und hin zu einer finanziellen Investitionsentscheidung voranzubringen.

"Diese Arbeitsprogramme ergänzen ein laufendes, umfangreiches Bohrprogramm auf dem Araxá-Projekt, das darauf abzielt, die bereits weltklassemäßige Schätzung der Mineralressource ("MRE") zu erweitern und zu verbessern.

"Wir danken unseren bestehenden und neuen Aktionären für ihre Unterstützung von St George und die Anerkennung unserer Bemühungen, bedeutenden und nachhaltigen Wert aus dem Araxá-Projekt zu schaffen. Wir freuen uns darauf, weitere Updates zu geben, während wir diese wahrhaft einzigartige Chance im Bereich kritischer Mineralien weiter vorantreiben."

(1) Siehe Tabelle 2 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 "High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxa" für weitere Informationen zur Schätzung der Mineralressourcen.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 7-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03006819-6A1289651&v=undefined

Zur Veröffentlichung durch den Vorstand von St George Mining Limited autorisiert.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Medien- und Investorenbeziehungen

Purple

+61 411 251 540

mailto:pklinger@purple.au

Schätzung der Mineralressourcen:

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen, die sich auf die folgenden Berichte beziehen, welche auf der Website des Unternehmens unter http://www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 1. April 2025 - Erstmalige hochgradige Niobium- und Seltene-Erden-Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, und dass keine wesentliche Änderung der Ergebnisse eingetreten ist. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der zuständigen sachkundigen Person ("Competent Person") dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Explorationsergebnisse:

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen, die sich auf die folgenden Berichte beziehen, welche auf der Website des Unternehmens unter http://www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 1. April 2025 - Erstmalige hochgradige Niobium- und Seltene-Erden-Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen enthaltenen Explorationsergebnisse, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wesentlich beeinflussen, und dass keine wesentliche Änderung der Ergebnisse eingetreten ist. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der zuständigen sachkundigen Person ("Competent Person") dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten sowie unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, den Direktoren und dem Management des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Beispiele für in dieser Mitteilung verwendete zukunftsgerichtete Aussagen sind die Verwendung der Wörter "kann", "könnte", "glaubt", "schätzt", "Ziele", "erwartet" oder "beabsichtigt" sowie anderer ähnlicher Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen basieren auf einer Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen über zukünftige Ereignisse und Maßnahmen, von denen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung erwartet wird, dass sie eintreten werden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung gelten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX-Börsenzulassungsregeln übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder Änderungen von Ereignissen, Umständen oder Bedingungen zu berücksichtigen, auf denen solche Aussagen beruhen.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt und enthält Hintergrundinformationen über St George Mining Limited, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung aktuell sind. Die Mitteilung liegt in zusammengefasster Form vor und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder umfassende Darstellung. Empfänger sollten sich nicht auf diese Mitteilung als Anlageberatung stützen, da sie weder Ihre Anlageziele noch Ihre finanzielle Situation oder Bedürfnisse berücksichtigt. Diese Faktoren sollten - mit oder ohne professionelle Beratung - berücksichtigt werden, wenn entschieden wird, ob eine Investition angemessen ist.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Aktien in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die Mitteilung darf nur in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen der jeweiligen Rechtsordnung verbreitet werden. Empfänger sollten sich über die in ihrer jeweiligen Rechtsordnung geltenden Beschränkungen informieren, da die Nichtbeachtung dieser Vorschriften eine Verletzung der Wertpapiergesetze dieser Rechtsordnung darstellen kann.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde erstellt, ohne die Anlageziele, finanziellen Umstände oder besonderen Bedürfnisse des Empfängers zu berücksichtigen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen und Empfehlungen sind nicht als Empfehlungen bestimmter Investitionen für bestimmte Personen zu verstehen.

Empfänger sollten professionellen Rat einholen, wenn sie entscheiden, ob eine Investition angemessen ist. Alle Wertpapiertransaktionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) das Risiko ungünstiger oder unvorhergesehener Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich ihrer verbundenen Unternehmen), ihre leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Berater keinerlei Verantwortung für Verluste, die in irgendeiner Weise (einschließlich durch Fahrlässigkeit) dadurch entstehen, dass jemand aufgrund dieses Materials handelt oder es unterlässt zu handeln.

KEIN ANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Diese Mitteilung wurde zur Veröffentlichung in Australien vorbereitet und darf nicht an US-Nachrichtendienste weitergegeben oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Etwaige in dieser Mitteilung beschriebene Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur im Rahmen von Transaktionen angeboten oder verkauft werden, die von den Registrierungspflichten nach dem US Securities Act und den geltenden US-Bundesstaaten-Wertpapiergesetzen ausgenommen sind oder diesen nicht unterliegen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03006819-6A1289651&v=undefined



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000SGQ8Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20023815-st-george-sichert-institutionelle-finanzierung-strategischen-investor-weltklasse-arax-seltene-erden-niobium-projekt-richtung-endgueltiger-investitionsentscheidung-fid-voranzutreiben