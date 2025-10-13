Die Aktie von MARA Holdings hat seit der letzten Analyse um rund 32 Prozent zugelegt. Trotz dieser Rallye wird das Unternehmen an der Börse nur mit dem Neunfachen des EV/EBITDA bewertet - deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Der Markt betrachtet MARA bislang vor allem als reinen Bitcoin-Miner. Doch hinter den Kulissen entwickelt sich das Unternehmen zu einem potenziellen Schlüsselspieler im Bereich KI-gestützter Energienetzwerke. Vom Bitcoin-Miner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
