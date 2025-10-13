Ferrari hat vergangene Woche die Investoren enttäuscht. Der Luxusauto-Hersteller rechnet beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahr 2030 mit einem Wert von mindestens 3,6 Milliarden Euro. Experten hatten bisher im Schnitt mit 4,3 Milliarden Euro deutlich höhere Erwartungen an die kommenden Jahre. Ergebnis: Die Aktie fiel um rund 15 Prozent zurück. Zum Wochenstart steht das Papier erneut unter Druck.Ferrari-CEO Benedetto Vigna konnte die Erwartungen der Investoren nicht erfüllen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
