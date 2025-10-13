Die Bundesregierung aus Union und SPD will jetzt die Novellierung des CCS-Gesetzes realisieren. Die bislang noch gültige Regelung erlaubt lediglich die "Erprobung und Demonstration" der CO2-Speicherung. Bei der Erprobung handelt es sich um die Verpressung von "insgesamt weniger als 100. 000 Tonnen", bei der Demonstration um jährliche Verpressung von 1,3 Millionen Tonnen. Bis Ende 2018 sollte […]Die Bundesregierung aus Union und SPD will jetzt die Novellierung des CCS-Gesetzes realisieren. Die bislang noch gültige Regelung erlaubt lediglich die "Erprobung und Demonstration" der CO2-Speicherung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland