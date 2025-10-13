Das Handelsblatt und die Strategieberatung Munich Strategy haben das neue Ranking der 100 wachstumsstärksten Mittelständler veröffentlicht. Untersucht wurden über 8.000 Unternehmen aus Deutschland, bewertet nach Umsatzwachstum und Gewinnmarge zwischen 2020 und 2024.
An der Spitze steht der Berliner IT-Dienstleister Init, gefolgt vom Münchener Softwareanbieter Atoss und dem schleswig-holsteinischen Windparkentwickler Denker & Wulf. Auf den weiteren Plätzen folgen Carl Geringhoff(Ahlen), Amigo Spiel + Freizeit (Dietzenbach), IC-Haus (Bodenheim), Aixtron (Herzogenrath), die Rottendorf-Gruppe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
