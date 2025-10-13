Die Aktie von SUSS Microtec hat zum Wochenstart das Gaspedal durchgetreten. Grund für den zweistelligen Kursanstieg, der das Papier mit deutlichem Abstand an die SDAX-Spitze katapultieren, ist ein bullishes Analystenkommentar von Oddo BHF.Die Analysten von Oddo BHF haben ihre Gewinnerwartungen für das Jahr 2026 um beeindruckende 15 Prozent angehoben und ein neues Kursziel von 45 Euro festgelegt. "Die Zeiten sinkender Gewinnerwartungen seien vorüber", heißt es in der neuen Studie.Der Grund für diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär