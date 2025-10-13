Interessante Taco-Trades!: Rücksetzer bei Advantest ausnutzen, nachlegen bei Deutscher Bank und Suess!

Vorhang auf für die Taco-Trades - Donald Trump ist mal wieder zurück gerudert. Freitag ist er noch Chinas Xi Jinping auf die Füße getreten, Sonntag war schon wieder alles in Ordnung. Wo sollten Anleger jetzt zugreifen?Starke Themen, heiße Zahlen und spannende Marktbewegungen - in der wO Börsenlounge ist mal wieder richtig was geboten! Samsung steht vor dem höchsten Gewinn seit 2022, während Gold und Silber auf neue Rekordhöhen klettern! Gleichzeitig sorgt Wallenius mit steigenden US-Hafengebühren für Gesprächsstoff bei den Anlegern. Auch beim DAX deutet sich nach dem jüngsten Kurssturz eine Erholung an - doch ist das schon die Trendwende? Oddo schiebt Suess Microtec kräftig an, und im Depot …

