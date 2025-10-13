Freienbach SZ / Mechelen - Trinseo nutzt neu chemisch rezykliertes Styrolmonomer zur Herstellung seiner Polystyrol-, ABS- und SAN-Harze. Mit dem Monomer wird Trinseo aus Indavers Ende September eingeweihter erster kommerziellen Anlage in Europa zur Rückgewinnung von Monomer beliefert. Trinseo ist einer der ersten drei Kunden der neuen Plastics2Chemicals-Anlage, die die belgische Firma Indaver am 25. September 2025 in Antwerpen eingeweiht hat. Von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
