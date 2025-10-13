Entspannungssignale im jüngst wieder aufgeflammten Zollstreit zwischen den USA und China dürften den US-Aktienmärkten zum Wochenstart klare Gewinne bescheren. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,9 Prozent im Plus auf 45.870 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 1,8 Prozent höher bei 24.648 Punkten. Nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China am Freitag hatte der Dow knapp zwei Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär