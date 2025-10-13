Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers ist ca 25 % stärker, nachdem Bloom Energy eine strategische Partnerschaft mit Brookfield Asset Management im Umfang von bis zu 5 Mrd. US-Dollar angekündigt hat. Ziel ist, Bloom zum bevorzugten Energieanbieter für Brookfields weltweite KI-Fabriken zu machen. Beide Unternehmen entwickeln bereits erste Projekte, darunter einen europäischen Standort, der noch vor Jahresende vorgestellt werden soll. Brookfield will dabei massiv in Blooms fortschrittliche Brennstoffzellentechnologie investieren, um KI-Rechenzentren unabhängig und effizient mit Strom zu versorgen.
