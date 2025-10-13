EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Finanzierung

PANDION AG unterschreibt EUR 100 Mio. Finanzierungsvereinbarung als wichtigen Schritt im Rahmen der laufenden Neustrukturierung der Finanzierung



13.10.2025 / 16:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PANDION AG unterschreibt EUR 100 Mio. Finanzierungsvereinbarung als wichtigen Schritt im Rahmen der laufenden Neustrukturierung der Finanzierung

Köln, den 13. Oktober 2025 - Die PANDION AG, Köln, gibt bekannt, dass sie mit einem Finanzinvestor eine Finanzierungsvereinbarung im Volumen von 100 Mio. EUR abgeschlossen hat. Diese Finanzierung für bestehende Projekte ist Teil eines umfassenden Konzepts zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur und die Auszahlung stellt eine wichtige Voraussetzung für die Gewährleistung der Liquidität der PANDION AG dar. Die Auszahlung der Mittel (Closing) im Rahmen der neuen Finanzierungsvereinbarung steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen. Dazu gehört auch die Verlängerung und/oder Refinanzierung von verschiedenen wesentlichen bestehenden Verbindlichkeiten der PANDION-Gruppe,

Die Gesellschaft prüft derzeit, welche Auswirkungen sich in Bezug auf die Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN DE000A289YC5) im Rahmen des Gesamtkonzepts zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur ergeben und beabsichtigt, hierzu in den nächsten Wochen nähere Informationen zu veröffentlichen.

Kontakt:

PANDION AG

Reinhold Knodel, Vorstand

Im Mediapark 8, 50670 Köln

T. +49 221 71600-221

E-Mail: ir@pandion.de

Web: https://pandion.de/

13.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

