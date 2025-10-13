Kornelius Purps (antea): DAX: Zweifel an einer Jahresendrallye

13.10.2025 -

DAX: Zweifel an einer Jahresendrallye

Wir sind ins vierte Quartal gestartet, und da ist sie wieder, die Hoffnung auf eine Jahresendrallye an den Aktienmärkten. Tatsächlich war es in der Vergangenheit häufig, wenngleich nicht jedes Jahr, der Fall, dass die Aktienkurse mit Näherrücken des Weihnachtsfestes angestiegen sind. Wird es in diesem Jahr wieder so sein? Welche Faktoren sprechen dafür, welche Argumente lassen sich dagegen vorbringen? Ich werde das heute mal für den DAX untersuchen auf Grundlage von 37 Kalenderjahren seit 1988.

Zunächst mal ein einfacher, aber häufig übersehener Sachverhalt: Im Schnitt hat der DAX pro Kalenderjahr knapp elf Prozent gewonnen. (Sämtliche Berechnungen basieren auf dem Performance-DAX inklusive Dividenden.) Wenn der DAX ein Jahr jedoch positiv abgeschlossen hat, dann war seine Performance im Schnitt genau doppelt so stark: In positiven Jahren hat der DAX im Schnitt um fast 22 Prozent zugelegt. In negativen Jahren musste derweil mit einem durchschnittlichen Kursabschlag von fast 19 Prozent gerechnet werden.