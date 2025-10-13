Es ist Tesla-Zeit beim eMobility Update! Denn der kalifornische E-Auto-Hersteller hat nicht nur die mit Spannung erwartete abgespeckte Version des Model Y vorgestellt, sondern hatte als Überraschung auch noch eine günstigere Variante der Limousine Model 3 im Gepäck. Womöglich damit die abgespeckten Versionen nicht so billig klingen, bekommen sie den Namenszusatz "Standard'. Erwartet worden war eigentlich nur ein günstigeres Model Y, das bei Tesla ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net