EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



13.10.2025 / 16:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung





Frankfurt am Main, den 13. Oktober 2025

Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 06. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.840.932 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 06.10.2025 564.328 31,8963 07.10.2025 571.502 31,4959 08.10.2025 569.069 31,6306 09.10.2025 569.418 31,6112 10.10.2025 566.615 31,7676

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 6.523.420 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.





