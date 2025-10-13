© Foto: Dall-EMARA Holdings nutzt den jüngsten Krypto-Crash als Kaufchance und festigt mit einem massiven Bitcoin-Investment seine Position als einer der größten Bitcoin-Halter.Der börsennotierte Bitcoin-Miner MARA Holdings hat nach dem jüngsten Einbruch am Kryptomarkt erneut zugeschlagen: Das Unternehmen erwarb Bitcoin im Wert von 46,29 Millionen US-Dollar, was rund 400 BTC entspricht. Mit dieser Transaktion erhöht MARA seine Gesamtbestände auf über 53.000 BTC und festigt damit seine Position als zweitgrößter börsennotierter Bitcoin-Halter weltweit - hinter dem Unternehmen Strategy, das derzeit 640.031 BTC hält, so Daten von Bitcoin Treasuries Net. Kauf nach Crash: MARA sieht Chance statt Risiko Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
