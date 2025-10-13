Im Ländle sind bisher in diesem Jahr gut 100. 000 Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 1550 Megawatt neu installiert worden. Damit liegt der Zubau etwa auf Vorjahresniveau, doch der Branchenverband wünscht sich ambitioniertere Ziele von der Landesregierung. Zugleich kritisiert es kontraproduktive Äußerungen vom Bund und der Wirtschaftsministerin. Nach Auswertung der Zahlen des Marktstammdatenregisters sind in Baden-Württemberg in den ersten neun Monaten etwa 104. 000 neue Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 1550 Megawatt installiert worden. Der Wert könnte sich aufgrund von Nachmeldungen noch etwas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
