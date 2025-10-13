Innovatives Design mit Eatons Energiemanagementtechnologien zur Unterstützung der hohen Leistungsdichteanforderungen von KI-Rechenzentren

Neue Architektur soll KI-Fabriken zukunftssicher machen und ihren wachsenden Energiebedarf decken

Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton gab heute die Einführung einer neuen Referenzarchitektur bekannt, die die Umstellung auf 800V-Gleichstromversorgung in Rechenzentren mit Künstlicher Intelligenz (KI) beschleunigen soll. Eaton hat ein neues Design entwickelt, das die von NVIDIA angekündigte 800-VDC-Architektur unterstützt. Durch den Einsatz innovativer Energiemanagementtechnologien schützt und optimiert Eaton die Infrastruktur moderner KI-Rechenzentren. Die Lösung markiert einen Meilenstein in Eatons Grid-to-Chip-Strategie zur zuverlässigen Deckung des wachsenden Energiebedarfs der KI-Ära.

Eaton's new reference architecture is a key milestone in its collaboration with NVIDIA to accelerate 800 VDC power infrastructure in AI factories.

Der steigende Energiebedarf von Rechenzentren durch immer komplexere KI-Workloads bringt die bestehenden Kapazitätsgrenzen zunehmend an ihre Belastungsgrenze. NVIDIA arbeitet mit führenden Partnern aus den Bereichen Energieversorgung, Siliziumtechnologie und Rechenzentrumsinfrastruktur zusammen, um die Einführung von 800-VDC-Lösungen zu beschleunigen und neue Maßstäbe in Skalierbarkeit und Energieeffizienz für KI-Fabriken zu setzen. Diese Systeme der nächsten Generation, die eine integrierte Lösung von Stromverteilung und Stromspeicher bieten, sind optimal darauf ausgelegt, den Energiebedarf moderner KI-Fabriken zu bewältigen. Sie liefern Rackleistung im Megawattbereich sicher, effizient und mit minimalen Kosten für Material und Infrastruktur.

Das Referenzdesign vereint unternehmenseigene Energiemanagementlösungen von Eaton kombiniert mit der KI-Infrastruktur von NVIDIA. Das Design umfasst unter anderem Superkondensatoren für schnelle Notstromversorgung, Sammelschienen zur Stromverteilung im ORV3-Format, ein Hot-Aisle-Containment-System zur Unterstützung der Sammelschienen und Kabeltrassen sowie Gleichstromsteckverbinder.

"Die Einführung von 800-VDC-Architekturen ist ein entscheidender Fortschritt in der Innovation von Rechenzentren. Sie eröffnet neue Möglichkeiten für skalierbares und energieoptimiertes KI-Computing." sagt JP Buzzell, Vice President und Chief Architect für Rechenzentren bei Eaton. "Wir sind stolz, unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA durch die Einführung dieses neuen Projekts zu vertiefen. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Umsetzung unserer Grid-to-Chip-Strategie, mit der wir dazu beitragen, den Übergang zur KI-Fabrik der Zukunft zu beschleunigen.

Die Grid-to-Chip-Strategie von Eaton ist ein umfassender Ansatz für intelligente Lösungen in der gesamten Stromkette von KI-Rechenzentren, einschließlich Stromverteilung, Notstromversorgung und digitalen Technologien. Im Sinne dieser Strategie arbeitet Eaton mit Siemens Energy an dem Bau modularer Rechenzentren mit integrierter Stromerzeugung vor Ort zusammen. Eine weitere Neuerung ist die Edge-basierte Lösung zur Erkennung und proaktiven Eindämmung von KI-bedingten Stromspitzen in Rechenzentren.

"Die optimierten 800-VDC-Architekturen ermöglichen es der KI-Infrastruktur, den steigenden Leistungsdichteanforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Energieeffizienz zu maximieren", sagt Dion Harris, Senior Director für HPC-, Cloud- und KI-Infrastruktur bei NVIDIA. "Solche Projekte ebnen den Weg für High-Density-Rechenzentren in Zeiten von Künstlicher Intelligenz."

Eaton wird seine neuesten Entwicklungen für die 800-VDC-Architektur zwischen dem 13. und dem 16. Oktober 2025 an Stand A15 auf dem Open Compute Project Global Summit in San Jose, Kalifornien präsentieren. Weitere Informationen zu Eatons Grid-to-Chip Energieverwaltungslösungen für KI-Rechenzentren finden Sie unter Eaton.com/DataCenters.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir stellen Produkte für die folgenden Märkte her: Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie und Handel, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt, sowie Mobilität. Wir handeln verantwortlich und nachhaltig und unterstützen unsere Kunden beim Energiemanagement heute und in Zukunft. Indem wir uns die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze machen, tragen wir dazu bei, die dringlichsten Herausforderungen der Welt im Bereich Energiemanagement zu lösen und eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und für künftige Generationen zu schaffen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1911 hat sich Eaton kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich ändernden und wachsenden Bedürfnissen unserer Stakeholder gerecht zu werden. Mit einem Jahresumsatz von fast 25 Milliarden US-Dollar in 2024 bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

