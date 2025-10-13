Anzeige
Montag, 13.10.2025
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
13.10.25 | 17:35
79,14 Euro
+0,84 % +0,66
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
Dow Jones News
13.10.2025 17:27 Uhr
237 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 21

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 21

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 21

München (pta000/13.10.2025/16:56 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 12. Oktober 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 892.484 Stamm- und 83.002 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
06.10.2025  389                 87,3391                  AQUIS (AQEU) 
06.10.2025  574                 87,5724                  CBOE Europe (CEUX) 
06.10.2025  577                 86,9990                  Xetra 
07.10.2025  465                 87,7663                  AQUIS (AQEU) 
07.10.2025  1.282                87,9718                  CBOE Europe (CEUX) 
07.10.2025  284                 88,0862                  Turquoise (TQEX) 
07.10.2025  1.673                87,9814                  Xetra 
08.10.2025  30.821                80,7587                  AQUIS (AQEU) 
08.10.2025  133.824               80,9767                  CBOE Europe (CEUX) 
08.10.2025  17.872                81,0188                  Turquoise (TQEX) 
08.10.2025  232.790               80,8817                  Xetra 
09.10.2025  16.789                80,8601                  AQUIS (AQEU) 
09.10.2025  109.733               80,7713                  CBOE Europe (CEUX) 
09.10.2025  21.276                80,8591                  Turquoise (TQEX) 
09.10.2025  149.162               80,6762                  Xetra 
10.10.2025  12.381                79,7273                  AQUIS (AQEU) 
10.10.2025  64.818                79,5456                  CBOE Europe (CEUX) 
10.10.2025  17.709                79,5591                  Turquoise (TQEX) 
10.10.2025  80.065                79,4581                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
06.10.2025  1.237                80,3447                  Xetra 
07.10.2025  129                 80,7000                  AQUIS (AQEU) 
07.10.2025  408                 80,8672                  CBOE Europe (CEUX) 
07.10.2025  272                 81,1210                  Turquoise (TQEX) 
07.10.2025  997                 81,0175                  Xetra 
08.10.2025  1.107                74,3069                  AQUIS (AQEU) 
08.10.2025  6.290                74,9626                  CBOE Europe (CEUX) 
08.10.2025  1.039                75,1436                  Turquoise (TQEX) 
08.10.2025  16.202                75,0707                  Xetra 
09.10.2025  879                 74,5081                  AQUIS (AQEU) 
09.10.2025  6.803                74,9594                  CBOE Europe (CEUX) 
09.10.2025  1.069                74,4681                  Turquoise (TQEX) 
09.10.2025  18.884                74,8988                  Xetra 
10.10.2025  454                 73,0671                  AQUIS (AQEU) 
10.10.2025  6.668                74,4366                  CBOE Europe (CEUX) 
10.10.2025  1.039                74,2377                  Turquoise (TQEX) 
10.10.2025  19.525                74,3046                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760367360670 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 10:56 ET (14:56 GMT)

© 2025 Dow Jones News
