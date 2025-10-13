DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 21
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 21
München (pta000/13.10.2025/16:56 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 12. Oktober 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 892.484 Stamm- und 83.002 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 06.10.2025 389 87,3391 AQUIS (AQEU) 06.10.2025 574 87,5724 CBOE Europe (CEUX) 06.10.2025 577 86,9990 Xetra 07.10.2025 465 87,7663 AQUIS (AQEU) 07.10.2025 1.282 87,9718 CBOE Europe (CEUX) 07.10.2025 284 88,0862 Turquoise (TQEX) 07.10.2025 1.673 87,9814 Xetra 08.10.2025 30.821 80,7587 AQUIS (AQEU) 08.10.2025 133.824 80,9767 CBOE Europe (CEUX) 08.10.2025 17.872 81,0188 Turquoise (TQEX) 08.10.2025 232.790 80,8817 Xetra 09.10.2025 16.789 80,8601 AQUIS (AQEU) 09.10.2025 109.733 80,7713 CBOE Europe (CEUX) 09.10.2025 21.276 80,8591 Turquoise (TQEX) 09.10.2025 149.162 80,6762 Xetra 10.10.2025 12.381 79,7273 AQUIS (AQEU) 10.10.2025 64.818 79,5456 CBOE Europe (CEUX) 10.10.2025 17.709 79,5591 Turquoise (TQEX) 10.10.2025 80.065 79,4581 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 06.10.2025 1.237 80,3447 Xetra 07.10.2025 129 80,7000 AQUIS (AQEU) 07.10.2025 408 80,8672 CBOE Europe (CEUX) 07.10.2025 272 81,1210 Turquoise (TQEX) 07.10.2025 997 81,0175 Xetra 08.10.2025 1.107 74,3069 AQUIS (AQEU) 08.10.2025 6.290 74,9626 CBOE Europe (CEUX) 08.10.2025 1.039 75,1436 Turquoise (TQEX) 08.10.2025 16.202 75,0707 Xetra 09.10.2025 879 74,5081 AQUIS (AQEU) 09.10.2025 6.803 74,9594 CBOE Europe (CEUX) 09.10.2025 1.069 74,4681 Turquoise (TQEX) 09.10.2025 18.884 74,8988 Xetra 10.10.2025 454 73,0671 AQUIS (AQEU) 10.10.2025 6.668 74,4366 CBOE Europe (CEUX) 10.10.2025 1.039 74,2377 Turquoise (TQEX) 10.10.2025 19.525 74,3046 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate
