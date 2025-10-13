

EQS-Media / 13.10.2025 / 18:08 CET/CEST

von links: Peter Drausnigg (Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart), Thomas Speidel (CEO ADS-TEC Energy), Peter Guse (Vector Informatik). Quelle: Stadtwerke Stuttgart Schnellladen im Niederspannungsnetz dank Batteriespeichertechnologie

Acht HPC-Ladepunkte am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen

Realisiert mit Stadtwerke Stuttgart und Vector Informatik Nürtingen und Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland - 13. Oktober 2025 - ADS-TEC Energy PLC (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Lösungsanbieter von batteriebasierten Speicher- und Schnellladesystemen, hat gemeinsam mit den Stadtwerken Stuttgart und Vector Informatik einen innovativen Schnellladepark auf dem Bahnhofsareal in Stuttgart-Zuffenhausen realisiert. Die Besonderheit: Dank der integrierten Batterietechnologie von ADS-TEC Energy ist das Hochleistungs-Schnellladen (DC) direkt im Niederspannungsnetz möglich - ein aufwendiger, kostenintensiver Anschluss an das Mittelspannungsnetz entfällt. Die kompakte, speichergestützte Lösung erlaubt Ladeleistungen von bis zu 300 Kilowatt und macht Schnellladen überall dort möglich, wo der Netzanschluss aufgrund seiner begrenzten Kapazität bislang eine Hürde war. Der neue Standort am Bahnhof Zuffenhausen bietet acht HPC-Ladepunkte, die von den Stadtwerken Stuttgart mit Ökostrom betrieben werden. In Verbindung mit dem intelligenten Energiemanagement von Vector Informatik wird die verfügbare Netzleistung dynamisch auf die Ladevorgänge verteilt, um den Energiefluss effizient zu steuern. Beitrag zur urbanen Ladeinfrastruktur "Wie hier am Bahnhof in Zuffenhausen, stellen begrenzter Platz und die fehlende Netzleistung eine Herausforderung dar. Mit unseren Systemen braucht es keinen vorherigen Netzausbau. Die integrierte Flexibilität der Speicher sorgt für hohe Ladeleistungen und dient zugleich als Multi-Tool für die Energiewende. Als Hersteller aus Baden-Württemberg freuen wir uns besonders über dieses Projekt im Schulterschluss mit der Region", sagt Thomas Speidel, CEO und Gründer ADS-TEC Energy. Technologie aus Baden-Württemberg Das Projekt zeigt exemplarisch, wie die Kombination von Energiespeicherung und intelligenter Steuerung die Ladeinfrastruktur in urbanen Räumen erweitert. Minutenschnelles Aufladen wird damit auch in der Stadt möglich, nicht mehr nur entlang von Autobahnen. Die speichergestützte Lösung von ADS-TEC Energy trägt dazu bei, Engpässe im Stromnetz zu vermeiden und den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur auch an Standorten voranzubringen, an denen ein Netzausbau bislang nicht möglich war. Über ADS-TEC Energy Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com Kontakt Für ADS-TEC Energy Europe: Katharina Decken Marketing & Communication press@ads-tec-energy.com Für ADS-TEC Energy United States: Devan Gillick Breakaway Communications dgillick@breakawaycom.com +1 530.591.3194

Emittent/Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH

Schlagwort(e): Verkehr



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





