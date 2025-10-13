Die Tage von Meyer Burger an der Börse sind gezählt. Beim Solar-Unternehmen besteht keine Chance mehr auf eine Rettung der gesamten Unternehmensgruppe und der Geschäftsbericht konnte nicht fristgerecht veröffentlicht werden. Die Schweizer Börse hat daraufhin entschieden, den Handel mit den Aktien von Meyer Burger bald einzustellen.Dass die Anteile bald von der Börse genommen werden, teilte das Solar-Unternehmen am Montag selbst mit. Demnach hat die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX darüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
