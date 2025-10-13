Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag praktisch unverändert geschlossen. Nach dem schwachen Freitag, bedingt durch neues Zollgetöse aus dem Weissen Haus Richtung China, hielt sich der SMI damit stabil in der Nähe der Marke von 12'500. Mittlerweile haben sich die Befürchtungen hinsichtlich einer neuerlichen Eskalation zwischen den USA und China auch bereits wieder etwas gelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump wieder versöhnlichere Töne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
