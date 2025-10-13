Cyberkriminelle setzen neuerdings auch auf Whatsapp-Gruppen, um an sensible Daten oder Geld zu kommen. So solltet ihr euch verhalten, falls ihr solch einer Gruppe hinzugefügt wurdet. Kriminelle versuchen immer häufiger, über Whatsapp ihre Betrugsmaschen durchzuziehen. Die neueste Masche: Die Betrüger:innen fügen Menschen ungefragt zu Gruppenchats hinzu, und versuchen dann über dubiose Jobversprechen an sensible Daten oder Geld zu kommen. Angebliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n