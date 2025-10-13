NEW YORK (dpa-AFX) - Entspannungssignale im jüngst wieder aufgeflammten Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China haben den US-Aktienmarkt am Montag wieder in die Gewinnspur geholfen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 1,15 Prozent auf 46.005 Zähler zu. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 2,05 Prozent auf 24.718 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,47 Prozent auf 6.649 Punkte.

Nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China am Freitag hatte der Dow knapp zwei Prozent eingebüßt und damit den größten Tagesverlust seit Anfang August verzeichnet. Für den Nasdaq 100 war es gar um dreieinhalb Prozent nach unten gegangen. Trump hatte als Reaktion auf Chinas umfangreiche Exportbeschränkungen für Seltene Erden mit einer massiven Erhöhung der Zölle auf chinesische Produkte gedroht. Mittlerweile scheinen sich die Wogen wieder etwas zu glätten. Trump schlug versöhnlichere Töne an.

Eine mehrjährige Partnerschaft zwischen dem Chiphersteller Broadcom und dem ChatGPT-Entwickler OpenAI trieb die Broadcom-Papiere um fast 10 Prozent nach oben. OpenAI besorgt sich zurzeit bei mehreren Chipkonzernen Ausrüstung für seine KI-Rechenzentren.

Die Aktien der "Magnificent 7", der sieben wertvollsten US-Technologiewerte Apple, Meta, Tesla, Amazon, Nvidia, Alphabet und Microsoft verbuchten Kursaufschläge. Sie hatten am Freitag deutlich nachgegeben. Am stärksten war das Plus am Montag für Tesla mit 4,1 Prozent. Nvidia gewannen 3 Prozent.

Die Kurse von MP Materials und Energy Fuels schnellten um teils mehr als ein Fünftel nach oben. Händler verwiesen darauf, dass die Spannungen zwischen Peking und Washington über Chinas Exportkontrollen Seltener Erden Spekulationen um alternative Lieferanten dieser für unter anderem Elektronikprodukte wichtigen Rohstoffe angeheizt hätten.

Beyond Meat brachen um fast die Hälfte ein. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten hatte eine vorzeitige Abwicklung seines Umtauschangebots für konvertierbare Anleihen bekanntgegeben. Fast alle Gläubiger stimmten dem Tausch zu, der eine erhebliche Verwässerung zur Folge hat.

Für die Papiere von Estee Lauder ging es um mehr als 5 Prozent nach oben, nachdem die Investmentbank Goldman Sachs die Titel des Körperpflegekonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft hatte./ajx/he

