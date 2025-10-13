Die US-amerikanischen Börsen haben sich vom Zollausverkauf am vergangenen Freitag kräftig erholt. Darüber hinaus setzte sich die Rally bei den Edelmetallen Gold und Silber nahtlos fort - mit neuen Rekorden. Auch bei den Aktien von Spezialisten für Seltene Erden außerhalb Chinas ging richtig die Post ab.Der Nasdaq 100 konnte einen Großteil der Kursverluste vom Freitag wieder wettmachen und schloss gut zwei Prozent höher. Für den wesentlich marktbreiteren S&P 500 ging es um gut 1,5 Prozent nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
