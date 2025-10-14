Defizit treibt Rallye: Jetzt handeln: Silber-Defizit trifft Nachfrage-Boom - das perfekte Setup für eine Rallye Ihrer Chancen!

Anzeige / Werbung

Welche Zutaten muß ein Rezept für ein solides-steiles Wachstum enthalten? Wenn Silber-Investoren auf diese Frage antworten, sind nicht nur gewinnbringende "Gewürze" wie Strategie, Konsolidierung, gute Lage die Antworten.

Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Vizsla Silver Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag Vizsla Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 14.10.2025, 04:20 Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auch das Portfolio und solide Finanzierung sind ebenso mit dabei wie Produktionskapazitäten-, -prognosen und Visionen. Letztere sind nämlich nicht selten die Roadmap zu rekordverdächtiger Wertschöpfung.

Vizsla Silvers Vision, der weltweite größte Silber-Primärproduzent zu werden, wird schrittweise wahr!

Genau hier setzt die Erfolgsgeschichte oder genauer gesagt, die Fortsetzung der sensationellen "Success'-Story von Vizsla Silver (WKN: A40EG3) an. Schließlich hat sich der Silbermarkt-Durchstarter nichts weniger als der Aufgabe verschrieben, die globale Nummer 1 der Primärproduzenten von Silber aus einer einzigen Lagerstätte zu werden, und das durch Exploration und Erschließung des hochgradigen "Panuco'-Distrikts im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa. Dort trug die Silberproduktion im vergangenen Jahr 41% zur gesamten Wertschöpfung bei, auch weil die Unzen-Herstellung in diesem Zeitraum um satte 28,1% zulegte und rund 49.300 kg erreichte1.

In diesem gehaltvollen Silber-"Hotspot' treibt Vizsla Silver (WKN: A40EG3) seine geniale Konsolidierungsstrategie konsequent voran, letztes Jahr mit dem Kauf des "San Enrique'-Projekts und vor einigen Monaten folgte dann mit dem Erwerb der produzierenden Mine "Santa Fé' das sensationelle "Sequal'.

Quelle: Vizsla Silver

Die spektakulären 370.366 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von satten 203 g/t Ag und 2,17 g/t Au, die durch diese Mine in den Jahren 2020 bis 2024 verarbeitet und hergestellt wurden, geben einen spannenden Ausblick auf das vorhandene und vor allem auch auf noch schlummernde Power-Potenzial des 12.229 Hektar großen "Claims'.

Denn die "Santa-Fé'-Mine deckt zusammen mit denen bis jetzt identifizierten bekannten Adern, gerade einmal rund 12% des gesamten Grundstückspakets ab - das alles wohlgemerkt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Vizslas Flaggschiffprojekt "Panuco'.

Alles in allem könnte das an sich schon grandiose Gesamtproduktionsprofil von "Panuco' von geplanten sagenhaften 20,2 Millionen Unzen Goldäquivalent (AgÄq) damit sehr bald ganz neue Höhen erreichen.

Silberpreis legt "goldverdächtigte" Rallye hin!

Während Vizslas (WKN: A40EG3) Wachstumsdynamik weiter an Fahrt gewinnt, läuft auch der Motor des Silbermarkts auf vollen Touren und wird dabei gleich von mehreren Kolben befeuert.

Ganz vorne im Motorraum findet sich der wachsende Silberbedarf der Industrie, vor allem seitens Solar-Photovoltaik-Anlagen, E-Mobilität oder auch 5G-Infrastruktur samt Halbleitern, Kabeln und IoT-Geräten. Unterm Strich gehen Analysen davon aus, dass sich der Silber-Appetit der Industrie dieses Jahr auf 200 Millionen Unzen belaufen könnte, ein Plus von 20% gegenüber dem Vorjahr2.

Parallel wird Prognosen zufolge die Silber-Produktion dieses Jahr nur marginal um 1,5% steigen, während sich für 2025 das fünfte Silber-Defizit in Folge abzeichnet3.

In diesem dynamischen Marktumfeld ist ein Power-Player wie Vizsla Silver (WKN: A40EG3) mehr als prominent platziert, nicht zuletzt auch mit Blick auf dessen Vision und Mission, weltweit die Nummer 1 der Primärproduzenten von Silber aus einer einzigen Lagerstätte zu werden.

Quelle: Vizsla Silver

Und der Übergang von dieser Vision hin zur fetten Produktion ist seitens Vizsla schon längst skizziert, mit den ersten satten Unzen Silber von "Panuco' in Q4-2027 als vorläufiger Höhepunkt.

Abschluss der geophysikalische Untersuchungen auf "Panuco' führen zu neuen vielversprechenden Zielen!

Während sich Vizsla Silver (WKN: A40EG3) voll darauf konzentriert die ersten Silberunzen von "Panucos' Band laufen zu lassen, setzt man parallel dazu weitere Hebel in Bewegung, um das Ressourcenpotenzial zu erweitern. Dabei spielt die jetzt erfolgreich abgeschlossene "HLEM' ("horizontal loop electromagnetic') - Untersuchung, die die hochgradigen Korridore der "Copala' und "Napoleon'-Adern abdeckt, eine zentrale Rolle. Klares Ziel war dabei, den nächsten Mineralisierungs-Hotspot zu identifizieren, um weitere Unzenzu "Panucos' außergewöhnlichem Potenzial hinzuzufügen. Unterm Strich hat Vizsla damit nicht nur sein geologisches Verständnis der strukturellen Kontrollen der Mineralisierung erheblich verbessert, sondern konnte zudem auch mehrere neue und sehr vielversprechende Ziele umreißen.

Quelle: Vizsla Silver; Die Mineralressourcen von "Copala', hier im Längsschnitt zu sehen, weisen eine potenziell hochgradige Mineralisierung auf, die sich bis nahe an die Oberfläche erstreckt (blaue Kreise).

Genauer gesagt, sollen neben der möglichen Ressourcenerweiterung auf bekannte Strukturen innerhalb der "Copala'- und "Napoleon'-Korridore auch nahegelegene Ziele in "Panuco West' untersucht werden, die sich in potenzieller Transportentfernung zu dem in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie vorgeschlagenen Verarbeitungsstandort befinden.

Quelle: Vizsla Silver; Panuco-Landpaket mit Ressourcenausdehnung (lila Kreis) und nahegelegenen Explorationszielen im Westen (orangefarbener Kreis). Die blauen Wellenlinien im Westen zeichnen die kürzlich abgeschlossenen "HLEM'-Vermessungslinien nach.

Außerdem sollen auch Ziele im zentralen und östlichen Teil des Bezirks getestet werden, die ihrerseits bombastisches Potenzial für ähnliche Mineralressourcen wie "Copala' und "Napoleon' im Südwesten von "Panuco' aufweisen, darunter "San Fernando-Nacaral', "El Roble', "Oregano/La Wicha', um nur einige zu nennen.

Quelle: Vizsla Silver "Panuco'-Landpaket mit Hervorhebung der vorrangigen Ziele im gesamten Bezirk in den zentralen nordöstlichen Gebieten (blaue Kreise). Die blauen Wellenlinien im Westen stellen die "HLEM'-Vermessungslinien im westlichen Gebiet dar. Die Hauptadern "Copala', "Napoleon' und "La Luisa' mit Mineralressourcen im Westen sind ebenfalls dargestellt.

Alles in allem dürfen wir also gespannt sein, welche weiteren rekordverdächtigen Resultate die nächste Phase des insgesamt 25.000 Bohrmeter umfassenden und voll finanzierten Explorationsbohrprogramms liefern wird.

"Panuco'-Erfolgsmodell auf "Santa Fé' übertragen!

Was Vizsla Silver (WKN: A40EG3) bei "Panuco' so extrem erfolgreich umgesetzt hat, will der dynamische Sibermarkt-Player nun auch auf seine jüngsten Zukäufe "La Garra', "San Enrique' und "Santa Fé' und damit auf sein gesamtes, jetzt über mächtige 47.000 Hektar umfassendes Power-Portfolio (ein Plus von sagenhaften rund 650%) in diesem Bezirk übertragen.

Dazu wurde nun der Aufbau einer GIS-Datenbank für die Region begonnen. Hinzu kommen Kartierungen und Interpretationen, die dort aktuell durchgeführt werden. Ein erster, bereits definierter Meilenstein besteht darin, in den kommenden Quartalen erste Bohrungen in "Santa Fé' durchzuführen und, auf Basis bereits begonnener detaillierter Kartierungen und Analysen der Bohr- und geophysikalischen Daten, vielversprechende Bohrziele in der Nähe der Mine zu generieren.

Quelle:Vizsla Silver

Abhängig von den Ergebnissen dieser Explorationsarbeiten könnten dort dann noch vor Jahresende die ersten Bohrungen beginnen.

Auch finanziell erstklassig unterwegs!

Während die Explorationserfolge eindrucksvoll unterstreichen, wie Vizsla Silver (WKN: A40EG3) den Weg von der Vision über die Mission hin zur Silberproduktion in den sprichwörtlichen Siebenmeilenstiefelnzurückzulegt, gibt das Unternehmen auch in Sachen Finanzen Vollgas.

Das untermauert der erfolgreiche Abschluss eines "Bought Deals', durch den Vizsla für die Ausgabe von 33.334.000 Stammaktien zu 3,- USD/Aktie satte über 100 Mio. USD eingenommen hat. Und als ob das allein nicht schon Beweis genug wäre für Vizslas bombastisches Finanzpotenzial, konnte es kurz darauf den Erwerb von zusätzlichen über 5 Millionen Stammaktien durch die am "Bought Deal' beteiligten Konsortialbanken nach Ausübung ihrer Mehrzuteilungsoption vermelden. Das wiederum hat nochmals fette über 15 Mio. USD in die Kassen des Unternehmens gespült.

Alles in allem ist Vizsla Silver (WKN: A40EG3) damit also auch finanziell fantastisch ausgestattet, um das Ausnahme-Potenzial seines "Panuco'-Portfolios weiter zu erkunden und vollständig zu heben.

Umso entschlossener blickt Vizslas charismatischer CEO Michael Konnert auf die kommenden Schritte:

"Wir machen weiterhin großartige Fortschritte was sowohl die Risikominimierung von Panuco wie auch die potenzielle Erweiterung der bekannten Ressourcen und die Konsolidierung entlang des vielversprechenden Sinaloa-Silbergürtels betrifft. Alles in allem sind wir damit sehr zuversichtlich, im Laufe unserer anhaltenden Explorationsarbeiten und auf Basis gewonnener Daten, unser geologisches Verständnis der strukturellen Kontrollen der Mineralisierung erheblich zu verbessern und damit weitere mineralisierte Zentren zu identifizieren. Der sehr erfolgreiche Abschluss unseres "Bought Deals' und der anschließende Kauf weiterer Aktien durch die Konsortialbanken versetzt uns zudem auch finanziell in die optimale Lage, das Potenzial unseres fast 50.000 Hektar umfassenden Landpakets im hochgradigen "Panuco'-Distrikts vollständig zu heben und damit zusätzliche Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu schaffen."

Fazit: TOP-Unternehmen liefert massiv ab!



Vizsla Silver (WKN: A40EG3) hat den Turbo gezündet - strategische Zukäufe, volle Kriegskasse, beschleunigte Entwicklung: Alles zahlt auf ein Ziel ein - ein neuer Primär-Silberchampionaus einer Lagerstätte. Mit der "Santa-Fé'-Akquisition entlang des "Panuco'-Trends, frischen "HLEM'-Zielen und einem prall gefüllten, voll finanzierten Bohrprogramm ist die nächste Wachstumsstufe bereits vorgezeichnet. Der jüngst abgeschlossene 100 USD Mio. "Bought-Deal' verschafft die Schlagkraft, "Panuco' zielstrebig in Richtung Erstproduktion zu bringen - und das in einem Silbermarkt, der strukturell Rückenwind hat.

Von diesen Fortschritten profitiert auch Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) - der 2024 abgespaltene Royalty-Arm. Die Gesellschaft hält u.a. eine signifikant aufgestockte "NSR'-Lizenzgebühr auf den "Silverstone'-Konzessionen, inkl. "Copala' sowie weitere Beteiligungen rund um "Panuco'. Dass heißt: Jede Entwicklungsstufe, jede neu hinzugewonnene Unze und jeder künftige Produktionsschritt bei Vizsla Silver (WKN: A40EG3) wirkt wie ein Rendite-Verstärker für Vizsla Royalties - ohne eigenes Betriebs- oder Capex-Risiko. Wer an den Durchbruch bei "Panuco' glaubt, kommt neben Vizsla Silver (WKN: A40EG3) auchüber Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) an den hochskalierbaren "Mitverdien-Effekt".

Vizsla Silver + Vizsla Royalties = Wachstumsmaschine mit doppeltem Hebel - operativ und über Lizenzgebühren. Wer Silber-Momentum mit klarer Ausführungs-Power sucht, findet hier die Kombination aus Tempo, Größe und Margenqualität.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Vizsla Silver Pressemeldungen Mai bis September, Vizsla Royalties,

1https://www.debate.com.mx/economia/El-valor-de-la-produccion-de-metales-en-Sinaloa-crece-58.5-en-2024-20250701-0129.html

2https://www.econotimes.com/Silver-Lining-5G-Optimism-Sparks-Industrial-Demand-1702347

3https://silverinstitute.org/silver-industrial-demand-reached-a-record-680-5-moz-in-2024/

