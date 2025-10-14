Steuerte die USA am Freitag auf einen Handelskrieg mit China zu, gab es bereits am Sonntag durch den US-Präsidenten Donald Trump, der erneut über seine Social-Media-Plattform "truth social" postete, leichte Entwarnung. Doch ist dies wirklich das Ende der Streitigkeiten zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt? Wohl kaum, vielmehr dürfte sich der Kampf um kritische Rohstoffe in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren, zuspitzen. Infolgedessen dürften westliche Produzenten überproportional profitieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
