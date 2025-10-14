Nachdem der US-Präsident wieder einmal der Republik China 100 % Zölle angedroht hat, drehten die Börsen zum Ende der Woche ins Minus mit teils deutlichen Abverkäufen. Die großen Indizes wie Dow Jones und S&P 500 schlossen mit roten Kerzen im Minus, so dass am Wochenende Donald Trump seine Zollandrohungen relativierte. Er gab den Investoren wieder Zuversicht, dass zum Monatsende beim Treffen in Südkorea zwischen den beiden Präsidenten Xi und Trump eine Lösung im Zollstreit gefunden werden dürfte. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor