Corporate News Basler AG übernimmt mehrheitlich ihren Distributionspartner in Indien Ahrensburg, 14. Oktober 2025 - Die Basler AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Lösungen, hat am 13. Oktober 2025 den Erwerb von 76 % an dem indischen Vertriebspartner Alpha TechSys Automation unterzeichnet, mit dem das Unternehmen bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Alpha TechSys, mit seinen rund zwanzig Mitarbeitenden, wird zukünftig als Basler India firmieren. Die restlichen 24 % verbleiben bis auf Weiteres beim jetzigen Eigentümer und Gründer sowie zukünftigen Geschäftsführer mit der Option einer zukünftigen Übernahme durch den Basler Konzern. Hardy Mehl (CCO/COO) der Basler AG, erläutert: "Basler erweitert sein Produkt- und Leistungsangebot schon seit einigen Jahren konsequent und hat sich mittlerweile vom Kamerahersteller zum Vollsortimenter gewandelt. Wir lösen gemeinsam mit unseren Kunden deren Vision Applikationsfragen basierend auf unserem aufeinander abgestimmten Portfolio an Hardware- und Softwareprodukten. Die erfolgreich umgesetzte Transaktion unterstützt die Erweiterung des Produktangebots durch einen hoch qualifizierten direkten Marktzugang. Indien ist ein überproportional wachsender, zukunftsträchtiger Markt, in dem sich Basler mit dieser Beteiligung frühzeitig kundenzentriert und strategiekonform positioniert." ------------------------------------------------------ Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com , ISIN DE 0005102008.





