Zug - Der Industriezulieferer Bossard hat im dritten Quartal 2025 mehr umgesetzt als in der Vorjahresperiode. Dabei halfen die Entwicklung in den Regionen Amerika und Asien sowie Akquisitionen in Europa. Gebremst hat erneut der starke Franken. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um gut 10 Prozent auf 264,9 Millionen Franken, wie der Spezialist für Verbindungstechnik am Dienstag mitteilte. Die negativen Währungseffekte ausgeklammert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab