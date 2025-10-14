Die Erholung stockt etwas: Nach dem freundlichen Wochenauftakt dürfte der DAX am Dienstag mit leichten Verlusten starten. Der Broker IG schätzte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 24.320 Punkte ein - ein Minus von 0,3 Prozent. Am Montag hatte sich der DAX nach den deutlichen Rückschlägen vom Freitag erholen können.Viele Anleger dürften sich vor den anstehenden Quartalszahlen aus den USA (vor allem aus der Finanzbranche) zurückhalten. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
